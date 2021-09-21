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Премьер-лига

«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с Марсьялем

21 Сентября 2021 • 21:41 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
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25.09 14:30

Время пребывания Антони Марсьяля в «Манчестер Юнайтед» подошло к концу – руководство клуба сообщило игроку, что не рассчитывает на него в ближайшем будущем.

Как итог, боссы манкунианцев предложили агентам футболиста самим найти себе новую команду, такой информацией поделилось британское издание Eurosport. Однако, «МЮ» намерен выручить за форварда не менее 40 миллионов евро.

Марсьяль крайне редко появляется на поле в текущем сезоне, это обусловлено конкуренцией на каждой из позиций в атаке. Сообщается, что сам француз хочет продолжить свои выступления в английской Премьер-лиги. Напомним, что цвета «Юнайтед» он защищает с 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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