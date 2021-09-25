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​Фанаты «Астон Виллы» оскорбляли Роналду на почве обвинений в изнасиловании

25 Сентября 2021 • 21:54 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Астон Вилла
окончен

В субботу в английской Премьер-лиге проходил матч между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой». Гости из Бирмингема отпраздновали минимальную победу на стадионе «Олд Траффорд».

В сети появилось видео с сектора, на котором располагались болельщики «Астон Виллы». Они оскорбляли Криштиану Роналду, называя его «сексуальным преступником».

Напомним, что американская модель Кэтрин Майорга обвиняла Криштиану Роналду в изнасиловании. Звёздный футболист неоднократно отрицал эти обвинения.

После возвращения в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл четыре матча. В них португалец забил четыре гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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