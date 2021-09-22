Диогу Далот этим летом мог покинуть «Манчестер Юнайтед» - к игроку проявляла интерес дортмундская «Боруссия», но наставник манкунианцев Уле Гуннар Сульшер заблокировал этот переход. Норвежский специалист заявил, что рассчитывает на защитника.

Впрочем, уже сейчас португалец вынужден искать себе новый клуб, так как не получает игровой практики на «Олд Траффорд». По информации британского таблоида The Sun, пригласить Далота в «Рому» намерен Жозе Моуринью.

Именно Моуринью был тем наставником, при котором игрок дебютировал за «МЮ». Сообщается, что римляне зимой предпримут попытку взять Далота в аренду с последующей опцией выкупа.