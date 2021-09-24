Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 181 Комментарии
Премьер-лига

Сульшер рассказал, что де Хеа пожертвовал отпуском, чтобы набрать форму

24 Сентября 2021 • 23:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1.40 5.00 7.50
Через 13 ч. 39 мин.

Уле Гуннар Сульшер рассказал, за счёт чего испанскому голкиперу «Манчестер Юнайтед» Давиду де Хеа удалось вернуться на топ-уровень.

«Летом он набрал меня и сказал, что намерен завершить досрочно отпуск, чтобы начать предсезонку и набрать оптимальную форму. Давид пожелал стать лучшей версией себя.

Минувший сезон сложился для него действительно не лучшим образом. Он не так часто выходил на поле из-за хорошей игры Хендерсона. Сейчас де Хеа силён физически и ментально», - приводит слова Сульшера Daily Mail.

Напомним, что в недавнем поединке с «Вест Хэмом» испанский вратарь «МЮ» впервые за 7 лет в АПЛ отразил пенальти.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Уле Гуннар Сульшер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
25.09  14:30 Манчестер Юнайтед ... Астон Вилла 1.4 5.2 7.4
25.09  14:30 Челси ... Манчестер Сити 2.65 3.4 2.7
25.09  17:00 Эвертон ... Норвич 1.62 4.3 5.4
25.09  17:00 Лестер ... Бёрнли 1.5 4.6 6.4
25.09  17:00 Уотфорд ... Ньюкасл 2.55 3.35 2.9
25.09  17:00 Лидс ... Вест Хэм 2.45 3.7 2.8
25.09  19:30 Брентфорд ... Ливерпуль 7.4 4.9 1.43
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Сентября
00:41 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Позабочусь, чтобы команда осознала значение дерби»
24 Сентября
23:59 · Англия. Премьер-лига
Клопп приятно удивлён организацией в «Бренфорде»
23:20 · Англия. Премьер-лига
Сульшер рассказал, что де Хеа пожертвовал отпуском, чтобы набрать форму
23:01 · Англия. Премьер-лига
Английский комментатор считает переход Влашича в «Вест Хэм» отличным трансфером
22:13 · Англия. Премьер-лига
«Реалу» интересен Александер-Арнольд 2
21:49 · Англия. Премьер-лига
​«Брентфорд» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 25 сентября 2021
21:33 · Англия. Премьер-лига
Клаван рассказал, как Клопп чуть не подрался с Милнером
20:51 · Англия. Премьер-лига
Вернер должен был стать игроком «Баварии»
20:37 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прогноз на матч чемпионата Англии – 25 сентября 2021
20:27 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 25 сентября 2021
20:07 · Англия. Премьер-лига
Бенитес анонсировал зимнее усиление состава
19:29 · Англия. Премьер-лига
​Тухель высказался о дуэли с Гвардиолой
16:47 · Англия. Премьер-лига
​Сульшер высказался о влиянии Роналду на команду 1
16:40 · Англия. Премьер-лига
​Клопп назвал ориентировочные сроки восстановления Тьяго
16:19 · Англия. Премьер-лига
​Сульшер считает, что «Манчестер Юнайтед» не дают пенальти из-за Клоппа 2
Все новости
Рекомендуем