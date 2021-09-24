Сульшер рассказал, что де Хеа пожертвовал отпуском, чтобы набрать форму

Уле Гуннар Сульшер рассказал, за счёт чего испанскому голкиперу «Манчестер Юнайтед» Давиду де Хеа удалось вернуться на топ-уровень.

«Летом он набрал меня и сказал, что намерен завершить досрочно отпуск, чтобы начать предсезонку и набрать оптимальную форму. Давид пожелал стать лучшей версией себя.

Минувший сезон сложился для него действительно не лучшим образом. Он не так часто выходил на поле из-за хорошей игры Хендерсона. Сейчас де Хеа силён физически и ментально», - приводит слова Сульшера Daily Mail.

Напомним, что в недавнем поединке с «Вест Хэмом» испанский вратарь «МЮ» впервые за 7 лет в АПЛ отразил пенальти.