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Премьер-лига

Де Хеа взял пенальти в АПЛ впервые за семь лет

19 Сентября 2021 • 18:15 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1.38 5.30 7.70
25.09 14:30

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа сумел отбить удар пенальти в матче с «Вест Хэмом» в рамках пятого тура АПЛ (2:1). Испанец сумел переиграть полузащитника «молотобойцев» Марка Нобла, не позволив тому отправить мяч в ворота.

Как сообщает Squawka, де Хеа отбил удар с пенальти в АПЛ впервые с 2014 года. За это время он пропустил 21 гол с «точки».

Напомним, что де Хеа является игроком «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей во всех турнирах, в которых он пропустил пять голов. Его контракт с «МЮ» рассчитан до середины 2023 года с возможностью продления ещё на год.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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Комментарии (2)
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Beorn_n
19 Сентября 2021 в 19:22
у каждого есть своя ахиллесова пята
Snk6565
19 Сентября 2021 в 18:32
Ай, Давидка, ай да с@кин сын))) видимо и ему передается уверенность...ну, хотелось бы верить
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