Де Хеа взял пенальти в АПЛ впервые за семь лет

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа сумел отбить удар пенальти в матче с «Вест Хэмом» в рамках пятого тура АПЛ (2:1). Испанец сумел переиграть полузащитника «молотобойцев» Марка Нобла, не позволив тому отправить мяч в ворота.

Как сообщает Squawka, де Хеа отбил удар с пенальти в АПЛ впервые с 2014 года. За это время он пропустил 21 гол с «точки».

Напомним, что де Хеа является игроком «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей во всех турнирах, в которых он пропустил пять голов. Его контракт с «МЮ» рассчитан до середины 2023 года с возможностью продления ещё на год.