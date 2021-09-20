«Манчестер Юнайтед» допускает продажу Лингарда в январе

«Манчестер Юнайтед» готовится провести кадровую чистку и избавиться от нескольких футболистов в зимнее трансферное окно.

По сведениям The Sun, во время ближайшего периода переходов, который припадает на январь, с «красными дьяволами» могут попрощаться Джесси Лингард и Эрик Байи.

У 28-летнего полузащитника истекает срок действия соглашения с нынешним клубом, и если сторонам до середины сезона не удастся согласовать новую сделку, он будет выставлен на трансфер.

Что касается Байи, но с приходом Рафаэля Варана на «Олд Траффорд» ивуариец стал игроком глубокого запаса. До сегодняшнего дня у него ни одного проведённого матча в сезоне.