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Премьер-лига

«Манчестер Юнайтед» допускает продажу Лингарда в январе

20 Сентября 2021 • 08:09 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Астон Вилла
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25.09 14:30

«Манчестер Юнайтед» готовится провести кадровую чистку и избавиться от нескольких футболистов в зимнее трансферное окно.

По сведениям The Sun, во время ближайшего периода переходов, который припадает на январь, с «красными дьяволами» могут попрощаться Джесси Лингард и Эрик Байи.

У 28-летнего полузащитника истекает срок действия соглашения с нынешним клубом, и если сторонам до середины сезона не удастся согласовать новую сделку, он будет выставлен на трансфер.

Что касается Байи, но с приходом Рафаэля Варана на «Олд Траффорд» ивуариец стал игроком глубокого запаса. До сегодняшнего дня у него ни одного проведённого матча в сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джесси Лингард Эрик Байи трансферы футбола - зима 2022
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