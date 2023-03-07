Агент: Сулейманов продлил контракт с «Пари НН»

Вадим Шпинёв, представитель нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова, высказался о будущем футболиста в клубе.

«Консультации по новому договору полностью завершены. Стороны удовлетворены. «Пари НН» рассчитывает на Тимура. В свою очередь футболист верен своему клубу и будет пахать за команду на поле», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

Агент игрока отметил, что никаких проблем в ходе переговоров с клубом не было, все прошло хорошо.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард забил девять мячей и записал в свой актив два ассиста в 23 матчах во всех турнирах. Прошлое соглашение Сулейманова с «Пари НН» было рассчитано до лета 2023 года.