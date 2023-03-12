Ростов - Пари НН: где смотреть прямую трансляцию онлайн

19-й тур РПЛ завершится матчем «Ростов» - «Пари НН». Несмотря на большую разницу в таблице, соперники похожи тем, что не лучшим образом возобновили сезон. Команда Валерия Карпина не смогла пройти «Урал» в Кубке, а затем не сдержала Артёма Дзюбу в игре с «Локомотивом» (3:1). Нижегородцы разобрались со «Звездой» в Кубке и не смогли ничего поделать с «Зенитом» (0:3).

В личных встречах этих команд всегда много голов, и пока что побеждали только гости.

С 19:30 смотрим футбол на «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Беларусь 5» и Arena Sport 7 Croatia. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.