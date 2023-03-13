Карпин: «Сами себе привезли гол»

В девятнадцатом туре российского чемпионата «Ростов» обыграл «Пари НН». Наставник «Ростова» Валерий Карпин расстроен ошибкой Виктора Мелехина, из-за которой его команда пропустила мяч. Он поделился своим мнением о прошедшей игре.

- Сами себе придумали пропущенный гол, выходили из обороны за счет коротких передач. Риск хорошее дело, но он должен быть оправдан, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, двадцатом туре российского чемпионата занимающий третье место в турнирной таблице «Ростов» сыграет в гостях с «Химками», это случится девятнадцатого марта.