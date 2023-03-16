Экс-игрок «Ростова» Мухин назвал причины успешной игры «жёлто-синих»

Бывший футболист «Ростова» Александр Мухин назвал причины успешного выступления подопечных Валерия Карпина в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Дисциплина прежде всего. Может, это и единственный фактор. Каждый знает, что делать на поле. И до конца отрабатывает. Состав не самый сильный на фоне других, но цельный», — заявил защитник «Уфы» в интервью изданию Sport24. По его мнению, «Ростов» может подняться ещё выше, если продолжит играть также.

Напомним, что «жёлто-синие» находятся на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Зенита» на десять очков после 19 туров.