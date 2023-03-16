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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Ростова» Мухин назвал причины успешной игры «жёлто-синих»

16 Марта 2023 • 20:32 Комментировать
Ростов
2:1
Пари НН
окончен

Бывший футболист «Ростова» Александр Мухин назвал причины успешного выступления подопечных Валерия Карпина в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Дисциплина прежде всего. Может, это и единственный фактор. Каждый знает, что делать на поле. И до конца отрабатывает. Состав не самый сильный на фоне других, но цельный», — заявил защитник «Уфы» в интервью изданию Sport24. По его мнению, «Ростов» может подняться ещё выше, если продолжит играть также.

Напомним, что «жёлто-синие» находятся на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Зенита» на десять очков после 19 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Александр Мухин
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