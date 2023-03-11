Климко: «Карпин – огромный молодец»

Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко высказался о главном тренере сборной России и «Ростова» Валерии Карпине.

«Карпин – огромный молодец. Посмотрите, с каким молодым составом в «Ростове» он конкурирует в чемпионате России. Иностранцы ушли – команда от этого только приобрела. Молодые показывают, что им не зря доверяют», — приводит слова Климко «РБ Спорт».

По мнению функционера, главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов тоже в будущем возглавит национальную команду, он является отличным специалистом.

«Ростов» занимает третье место в РПЛ, набрав 35 очков за 18 матчей. Завтра, 12 марта, команда Карпина сыграет с «Пари НН».