Быстров: «Ростов» не удержится в тройке»

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров ответил на вопрос, сможет ли «Ростов» закончить сезон в топ-3 в РПЛ.

«Конечно, «Ростов» не удержится. У них нет усиления. Вектор развития «Ростова» — выращивать молодых, показывать старых и продавать футболистов в другие клубы, зарабатывать деньги», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, ЦСКА выглядит лучше «Ростова», поэтому подопечным Валерия Карпина будет очень трудно остаться в тройке по итогам сезона.

«Ростов» идет на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков после 18 туров. В предстоящем матче донской клуб сыграет дома с «Пари НН» (12 марта).