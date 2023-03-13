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Тимур Сулейманов: «Плохо, что проиграли»

13 Марта 2023 • 00:03 Комментировать
Ростов
2:1
Пари НН
окончен

В девятнадцатом туре российского чемпионата «Ростов» обыграл «Пари НН». Свой гол «Пари НН» забил после грубой ошибки защитника ростовчан Виктора Мелехина, который бездумно покатил мяч в сторону вратаря, в результате чего Тимур Сулейманов перехватил его и распорядился подобающим нападающему образом. Нападающий «Пари НН» прокомментировал итоги игры, он раздосадован тем, что его команда проиграла матч. Сулейманов пообещал проанализировать итоги игры.

- Плохо, мы проиграли. Но будем работать и анализировать. Стараться в следующих матчах показывать лучшую игру и побеждать,  - заявил футболист в эфире телеканала Матч ТВ.

Между тем «Пари НН» опустился уже на тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата, но в следующем туре команды сыграет с аутсайдером «Торпедо». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Тимур Сулейманов Пари НН
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