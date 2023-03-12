«Ростов» вплотную приблизился к рекорду «Крыльев Советов»

В девятнадцатом туре российского чемпионата «Ростов» обыграл «Пари НН», причем решающий гол был забит на последней добавленной минуте матча усилиями Максима Осипенко, который удачно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Как оказалось, это был уже двенадцатый пенальти, который заработали игроки «Ростова» в текущем сезоне российского чемпионата высшей лиги. И теперь команде осталось заработать лишь один пенальти для того, чтобы сравнять рекорд «Крыльев Советов», установленный еще в 2004 году.

Тогда самарцы получили право на тринадцать пенальти по ходу всего сезона.