Карпин: «Претензий ни к кому нет с точки зрения бойцовских качеств и самоотдачи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Пари НН» (2:1).

- Сегодня мы по-настоящему увидели настоящий бойцовский «Ростов», который всегда нас радовал своей игрой. Вы согласны со мной?

- Что касается бойцовских качеств, да, все бойцы сегодня на хорошем уровне.

- Но все-таки могли снять вопрос о победителе пораньше. Не надо было дотягивать до дополнительного времени.

- Конечно, не хотелось бы, еще так, как это произошло, - совсем не хотелось. Сами себе, можно сказать, придумали этот гол, когда выходили из обороны короткими передачами. Мы над этим работаем, отрабатываем. Но без таких переборов. Тем более, при счете 1:0. Риск - конечно, хорошее дело, но он должен быть оправдан все равно.

- Как оцените игру Ланговича, который сегодня забил гол? И вообще молодежь как сегодня?

- Как обычно. С перепадами, это нормальное явление для молодых футболистов. Тот же Мелёхин - у него всё было хорошо до гола Нижнего Новгорода. Многое устраивало. Учитывая состояние поля, считаю, что неплохо смотрелись с мячом тоже. Так что претензий ни к кому нет с точки зрения бойцовских качеств и самоотдачи. За счет этого у нас простых игр не было, что в первой части чемпионата, что во второй все игры такие, на жилах. Но нам нормально.

- Согласны, что эта победа может стать переломной для вашей команды, и все пойдет, как мы привыкли?

- Опять переломный с какой точки зрения? Бойцовских качеств? Ну да.

- Психологических.

Реклама

- Да психологически команда нормально себя чувствовала и до этой игры. Никаких проблем с этим не было.