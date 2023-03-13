Журналист Карпов: «Судью Фролова отстранили от работы в РПЛ до конца сезона»

Известный спортивный журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщил, что 30-летний российский арбитр Антон Фролов больше не будет работать на матчах Российской премьер-лиги. По крайней мере, в сезоне текущем.

Как пишет Карпов, судья получил за матч «Ростов» - «Пари НН» (2:1) оценку в 6,4 балла, что очень низко по меркам оценки работы арбитра. Поэтому руководство судейского корпуса приняло решение отстранить Фролова от судейства в РПЛ, но до лишь до конца текущего сезона, поскольку сохраняет веру в то, что молодой арбитр ещё наберётся опыта.

Напомним, что матч между «Ростовом» и «Пари НН» привлёк внимание наличием спорных судейских решений Фролова. Так, некоторые полагают, что судья ошибочно засчитал первый гол «Ростова» в исполнении Антона Лонговича.

Всего Фролов отработал в текущем сезоне четыре матча.

Ранее известный российский арбитр Игорь Федотов назвал Фролова одним из худших судей РПЛ.