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Горлов: «Не думаю, что счет справедлив, мы расстроились, потому что ехали за победой»

12 Марта 2023 • 21:58 Комментировать
Ростов
2:1
Пари НН
окончен

Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (1:2).

- Сложный поединок получился. Где ваша команда потеряла нить игры, где вы упустили победу?

- Сложно сказать и выделить какой-то один момент. Я не думаю, что мы так сильно упускали ее. Эпизодически, может быть, игра проходила с преимуществом «Ростова». Наше преимущество по эпизодам. Не думаю, что счет справедлив. Мы расстроились, потому что ехали за победой. Претензий нет к ребятам, наоборот, мы так и должны играть. Мы должны расстраиваться, что проиграли команде, которая идет на третьем месте, на выезде. Вот такая психология должна у нас быть. Конечно, мы расстроены.

- Концовку провели просто мощную, такой навал, атаки на ворота. Почему не удалось все-таки забить? Потому что вот-вот гол назревал.

- Тут очевидно, идет реализация моментов. Не забили свои моменты, удары и прострелы, а соперник реализовал два стандарта. В футболе так всегда, кто больше забивает, тот и выигрывает.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Артём Горлов
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