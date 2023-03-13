Глушаков: «Не реализовали свои моменты»

В девятнадцатом туре российского чемпионата «Ростов» обыграл «Пари НН». Хавбек нижегородского клуба Денис Глушаков считает, что игра могла завершиться иначе, если бы его команда реализовала свои моменты. Он очень расстроен итогами матча, а также работой судей.

- Не хочется нагнетать, это мы не реализовали свои моменты. Не понимаю, почему на мне не посмотрели момент. Там толкнули вроде, и ВАР ничего не посмотрел, - посетовал игрок в интервью «Спорт-Экспресс».

Между тем «Пари НН» опустился уже на тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата, но в следующем туре команды сыграет с аутсайдером «Торпедо».