Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков: «Не реализовали свои моменты»

13 Марта 2023 • 00:16 Комментировать
Ростов
2:1
Пари НН
окончен

В девятнадцатом туре российского чемпионата «Ростов» обыграл «Пари НН». Хавбек нижегородского клуба Денис Глушаков считает, что игра могла завершиться иначе, если бы его команда реализовала свои моменты. Он очень расстроен итогами матча, а также работой судей.

- Не хочется нагнетать, это мы не реализовали свои моменты. Не понимаю, почему на мне не посмотрели момент. Там толкнули вроде, и ВАР ничего не посмотрел, - посетовал игрок в интервью «Спорт-Экспресс». 

Между тем «Пари НН» опустился уже на тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата, но в следующем туре команды сыграет с аутсайдером «Торпедо». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Денис Глушаков Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
4
0
1.65 4.10 5.40
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
2
1
1.64 4.10 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Марта
00:30 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Нельзя так расслабляться»
00:21 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Сами себе привезли гол»
00:16 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Не реализовали свои моменты»
00:08 · Россия. Премьер-лига
​Лангович: «Облегчили душу»
00:03 · Россия. Премьер-лига
Тимур Сулейманов: «Плохо, что проиграли»
12 Марта
23:49 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв сравнил матч ЦСКА против «Крыльев Советов» с комичным футболом медведей в цирке
23:28 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Не все игроки «Зенита» мотивированы»
22:57 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «За такие ошибки, как у Мелёхина, жёстко бьют бутсами»
22:52 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» вплотную приблизился к рекорду «Крыльев Советов»
22:04 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Претензий ни к кому нет с точки зрения бойцовских качеств и самоотдачи»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Горлов: «Не думаю, что счет справедлив, мы расстроились, потому что ехали за победой» 1
21:50 · Россия. Премьер-лига
Байрамян: «Это больше психологически какая-то победа»
21:26 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - наиболее пропускающий со стандартных положений клуб РПЛ
21:20 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА выиграл дома в РПЛ впервые за полгода
21:02 · Россия. Первая лига
«Енисей» ушёл от поражения в матче с «Шинником»
Все новости
Рекомендуем