Горлов: «Глушаков обязательно сегодня появится на поле»

Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем «Ростовом».

- Сегодня без лидера, в отсутствие Калинского насколько тяжело будет вашей команде? Что с ним случилось, жив-здоров?

- Да, Николай заболел, так же как и Каккоев, так же как и Кротов. Поэтому сегодня недоступны у нас они. Поэтому другие ребята их сегодня заменят. А что касается лидера, лидера всегда не хватает, но у нас такой сплоченный коллектив, есть лидеры. Поэтому в этом плане ребята все едины, все вместе, и мы знаем, что делать.

- Сегодня молодой Севикян у вас в старте. Рассчитываете на этого молодого парня?

- Эдгар сборы хорошо провел, хорошо выглядел достаточно, я считаю, что он сегодня заслужил шанс выйти в стартовом составе. Поэтому здесь все логично.

- Вопрос про Дениса Глушакова. В матче с «Зенитом» он не играл. Сегодня он в запасе. Увидим мы сегодня на поле опытного Дениса Глушакова?

- Я думаю, да. Мы планируем, потому что он три дня провел довольно ударно. Я думаю, что для стартового состава ему нет места. Но планируем постепенно выводить, обязательно он сегодня появится на поле.