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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин наконец победил: «Ростов» сам подарил гол «Пари НН», но дожал соперника на 94-й минуте

12 Марта 2023 • 21:30 Комментировать (1)
Ростов
2:1
Пари НН
окончен

«Ростов» и нижегородский «Пари НН» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 19-го тура РПЛ состоялся двенадцатого марта на стадионе «Ростов Арена».

Протокол игры  
Ростов2:1Пари НН
(1:0) Лангович Андрей55'  
  64'Сулейманов Тимур (1:1)
(2:1) Осипенко Максим90'  
Песьяков СергейСильянов АлександрМелёхин ВикторОсипенко МаксимЛангович Андрей 76' (Чернов Евгений ( 76') Щетинин Кирилл 76' (Миронов Алексей ( 76') Глебов ДанилУткин Даниил 90' (Тугарев Роман ( 90') Полоз Дмитрий 83' (Комаров Иван ( 83') Голенков ЕгорБайрамян Хорен 90' (Селява Александр ( 90')
Запасные: Прохин ДанилаГригорьев АлександрБочаров ПавелЦулая МихаилШанталий ДаниилТерентьев ДенисМельников Степан
Гойло НикитаАлександров ВикторГоцук КириллМасоэро Лукас ГабриэльКорнюшин Даниил  90'Михайлов ЯрославМайга Мамаду  62'Стоцкий ДмитрийСулейманов Тимур 71' (Янсане Момо ( 71') Севикян Эдгар 46' (Глушаков Денис ( 46') Рыбчинский Дмитрий 80' (Яковлев Владислав Геннадьевич ( 80')
Запасные: Берковский ИльяАнисимов АртурШарипов АльбертНигматуллин АртурЮлдошев ИброгимхалилШильцов Константин
12 марта. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

 

Два поражения в трёх матчах случились у Карпина после рестарта сезона, поэтому домашняя игра против «Пари НН» имела особое значение. Ростовская команда в этом году ещё не радовала своих болельщиков, так что на матч 19-го тура Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Голенков и Полоз вышли с особым настроем. Даже в заявке отсутствовал Николай Комличенко, который в последнее время и так редко пробивался в стартовый состав.

На первых минутах «Ростов» допустил неприятный угловой у своих ворот, но затем плотно захватил инициативу. Хозяева постоянно накатывали на ворота Никиты Гойло, пробуя разные подходы. Первый момент пришёл на 10-й минуте: Дмитрий Полоз с левого фланга сместился в центр и выдал шикарный кросс на дальнюю штангу, Хорен Байрамян головой пробил из убойной позиции, но Никита Гойло спас свою команду в ближнем углу.

Под постоянным давлением «Ростова» гости тоже не тушевались. Давал плоды высокий прессинг – Сулейманов подкараулил ужасную передачу назад от Сильянова, выскочил на Песьякова, но переиграть того не сумел. Сергей парировал мяч перед собой, однако и тут Корнюшин не сдюжил, пробив выше ворот. В ответ «Ростов» усилиями Осипенко выдумал классный навес слева, Егор Голенков пробил головой в падении, немного не попав под перекладину.

Дмитрий Полоз в одного пробежался после передачи Уткина, вошёл в штрафную площадь и обводящим ударом пытался поразить цель, но итог тот же – выше ворот. В итоге хозяева открыли счёт со стандарта. Уткин навесил, скидка последовала на дальний угол вратарской, Осипенко обезвредил Гойло, а Лангович буквально закатил мяч в ворота – 1:0. Надолго затянулась пауза, Фролов даже сам сбегал посмотреть повтор и решил, что борьба Осипенко с голкипером была в пределах правил.

Не было печали у «Ростова», но тут хозяева сами себе придумали проблем. Очередной самонадеянный розыгрыш от своих ворот, долгая перепасовка между центральными защитниками и голкипером под давлением, и вот уже Мелёхин катит мяч на 11-метровую отметку, куда набегает одинокий Сулейманов. Тимур просто бьёт по пустым воротам и празднует гол – 1:1.

«Ростов» провёл серию суматошных атак, в ходе одной из которых даже был назначен пенальти, но арбитр сбегал посмотреть повтор и увидел, что никакой игры рукой у Янсане не было. Но в компенсированное время Фролов уже принял иное решение. Корнюшин в верховой борьбе врезал по лицу Голенкова, за что арбитр и назначил пенальти на четвёртой добавленной минуте. Осипенко подошёл и без нервов пробил под перекладину - 2:1. Впервые победил Валерий Карпин после возобновления сезона, теперь в активе ростовчан победа, ничья и 2 поражения.

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Ростов Пари НН
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Комментарии (1)
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wertygaz
12 Марта 2023 в 21:43
Ростов чаще всех бьет пенальти, это для помощи главному тренеру сборной? Что бы не опозорился? Я так понимаю это уже 12 пенальти для Ростова. Есть команда которая один только раз била. Неужели против них не нарушают…
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