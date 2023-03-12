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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Очень надеюсь, что сегодня будет что-то больше похожее на футбол»

12 Марта 2023 • 19:25 Комментировать
Ростов
0:0
Пари НН
1 2.15 X 3.10 2 3.75
1-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Сегодня без Николая Комличенко. Насколько ощутима потеря лидера для вашей команды?

- Посмотрим сегодня, после игры расскажу, насколько она ощутима. Больше понятно на Кубок было, когда его не было. Но ничего, справлялись, нет и нет, что теперь делать?

- Я так понимаю, его сегодня Голенков заменит, да, по позиции?

- Чего тут понимать? Он у нас единственный нападающий.

- Почему так неудачно стартовали после зимней паузы? На мой взгляд, после игры с «Локомотивом» у ребят глаза горели, даже при счете 0:3 не опустили руки. Почему такой неудачный старт? Что случилось с командой?

- Да ничего, я бы не сказал, что что-то случилось в игре с «Локомотивом».  В обороне сыграли безобразно, вся команда. А если говорить про гол, абсолютно равные пенальти, когда не ставятся за игру рукой, а потом ставятся в других матчах. Я думаю, что многое повлияло на эти игры, плюс  поле там тоже не особо помогало. Поэтому 2-3 игры были такие больше… футболом трудно назвать, весенний такой футбол, как раньше он был. В последнее время поля были нормальные, за исключением там нашего, на котором там можно играть в футбол. Я очень надеюсь, что сегодня будет что-то больше похожее на футбол.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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РОСТОВ ПАРИ НН
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