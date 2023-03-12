«Ростов» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 19-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ростов» и «Пари НН».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ростов - Пари НН
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Протокол игры
Песьяков Сергей•Сильянов Александр•Мелёхин Виктор•Осипенко Максим•Лангович Андрей•Щетинин Кирилл•Глебов Данил•Уткин Даниил•Полоз Дмитрий•Голенков Егор•Байрамян Хорен
Гойло Никита•Александров Виктор•Гоцук Кирилл•Масоэро Лукас Габриэль•Корнюшин Даниил•Михайлов Ярослав•Майга Мамаду•Стоцкий Дмитрий•Сулейманов Тимур•Севикян Эдгар•Рыбчинский Дмитрий
12 марта. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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