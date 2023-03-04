Карпин описал поражение от «Локомотива» крылатой фразой

Наставник «Ростова» Валерий Карпин описал поражение от московского «Локомотива» в рамках РПЛ известной миллионам любителей футбола фразой.

«Можно сказать, матч нереализованных возможностей. Не забиваешь ты – забивают тебе. В ключевых моментах перед голами «Локомотива» у нас у самих были опасные моменты у ворот соперника», - цитирует Карпина «Матч ТВ».

Также тренер добавил, что причина поражения – недоработка защитников в оборонительной линии его команды.

«Первые 25 минут всё было окей, потом не знаю, что произошло», - пояснил Карпин.

В следующем туре РПЛ ростовчане дома встретятся с одним из середняков лиги – клубом «Пари НН». Несмотря на поражение, «Ростов» остался на третьем месте в турнирной таблице и сохранит эту строчку как минимум до следующего тура. А может, даже поднимется на второе место в случае осечки «Спартака» и собственной победы.