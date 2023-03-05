Сенников: «По сравнению с осенью «Ростов» сильно сдал»

Бывший российский защитник Дмитрий Сенников высказался о состоянии «Ростова» Валерия Карпина. Летом и осенью прошлого года этот клуб при своих ресурсах и составе произвёл сенсацию, забравшись на третье место турнирной таблицы РПЛ. Однако в 2023 году ростовчане невнятно провели уже три официальных матча, два из них «жёлто-синие» проиграли.

«Если сравнить с осенью, то команда очень сильно сдала. Где-то игроки просто выбивают мяч в аут, не могут остановить его, не могут сделать передачу на три метра. Очевидно и то, что Карпину это тоже не нравится, однако пока не понятно, за счёт чего ростовчане прибавят», - цитирует Сенникова «Плеймейкер».

В следующем туре РПЛ «Ростов» постарается прервать неприятную серию и наконец победить - подопечных Валерия Карпина ждёт встреча с «Пари НН», идущим ближе к концу турнирной таблицы.