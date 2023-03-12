Сулейманов стал лучшим бомбардиром в истории «Пари НН», сравняв счёт в игре с «Ростовом»

19-й тур РПЛ завершается в Ростове-на-Дону, где команда Валерия Карпина принимает «Пари НН». На 55-й минуте хозяева затолкали мяч в сетку после ошибки голкипера соперника. Ответка у нижегородцев получилась на 64-й минуте. Оборона «Ростова» сыграла крайне неважно, подарив шанс Тимуру Сулейманову, который не упустил его и сравнял счет - 1:1.

Сулейманов забил свой 20-й гол за Нижний Новгород и стал лучшим бомбардиром в короткой истории клуба.

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