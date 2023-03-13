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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Пари НН» Баньяк рассказал об игре в минус 20 за «Кайрат»

13 Марта 2023 • 23:00 Комментировать
Ростов
2:1
Пари НН
окончен

Камерунский защитник «Пари НН» Маки Баньяк вспомнил игру за казахстанский «Кайрат» в сильный мороз.

«Чемпионат в октябре заканчивался, но мы были в Лиге конференций. Встречу с «Карабахом» судья остановил через 10 минут и чуть не отправил нас по домам, настолько холодно было. Минус 18 или 20, дичь», — заявил футболист в интервью изданию Sport24. Маки рассказал, что не чувствовал конечностей после того матча, назвав ту игру ужасным воспоминанием.

Напомним, что воспитанник «Барселоны» Баньяк перешёл в «Пари НН» из «Кайрата» в январе нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Кайрат Пари НН Маки Баньяк
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