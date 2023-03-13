Защитник «Пари НН» Баньяк рассказал об игре в минус 20 за «Кайрат»

Камерунский защитник «Пари НН» Маки Баньяк вспомнил игру за казахстанский «Кайрат» в сильный мороз.

«Чемпионат в октябре заканчивался, но мы были в Лиге конференций. Встречу с «Карабахом» судья остановил через 10 минут и чуть не отправил нас по домам, настолько холодно было. Минус 18 или 20, дичь», — заявил футболист в интервью изданию Sport24. Маки рассказал, что не чувствовал конечностей после того матча, назвав ту игру ужасным воспоминанием.

Напомним, что воспитанник «Барселоны» Баньяк перешёл в «Пари НН» из «Кайрата» в январе нынешнего года.