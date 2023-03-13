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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Лангович: «Облегчили душу»

13 Марта 2023 • 00:08 Комментировать
Ростов
2:1
Пари НН
окончен

В девятнадцатом туре российского чемпионата «Ростов» обыграл «Пари НН». Первый гол своей команды забил на 55-й минуте Андрей Лангович, который прокомментировал события игры. Он считает, что ему повезло в эпизоде с голом, после подачи с углового мяч удачно отскочил к нему.

- В ситуации с моим голом была подача с углового, отскочил мяч, повезло. Самое главное, что победа, это облегчает душу, - заявил игрок в интервью телеканалу «Матч ТВ».

В следующем, двадцатом туре российского чемпионата занимающий третье место в турнирной таблице «Ростов» сыграет в гостях с «Химками», это случится девятнадцатого марта. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Андрей Лангович
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