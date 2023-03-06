«Ростов» пустит своих болельщиц на игру с «Пари НН» бесплатно

Футбольный клуб «Ростов» сделает вход на ближайший домашний матч против «Пари НН» бесплатным для всех болельщиц. Такая акция приурочена к Международному женскому дню, который празднуется 8 марта.

Сообщается, что любая болельщица может получить билет бесплатно в кассе «Ростов Арены», либо стадиона «Олимп» им. Виктора Понедельника.

«При себе нужно иметь лишь паспорт, карту болельщика (Fan ID, - Ред.) и хорошее настроение», - сообщает Telegram-канал клуба.

Напомним, что «Ростов» пока не может победить в официальных матчах в 2023 году. «Жёлто-синие» сыграли один раз вничью и потерпели два поражения. Последнее из них – дома от «Локомотива» в рамках РПЛ.

Матч «Ростов» - «Пари НН» пройдёт 12 марта в 19:30 по московскому времени.