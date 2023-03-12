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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «За такие ошибки, как у Мелёхина, жёстко бьют бутсами»

12 Марта 2023 • 22:57 Комментировать
Ростов
2:1
Пари НН
окончен

В девятнадцатом туре российского чемпионата «Ростов» обыграл «Пари НН», причем решающий гол был забит на последней добавленной минуте матча усилиями Максима Осипенко, который удачно реализовал одиннадцатиметровый удар.

При этом свой гол «Пари НН» забил после классической грубейшей ошибки защитника ростовчан Виктора Мелехина, который бездумно покатил мяч в сторону вратаря, в результате чего Тимур Сулейманов перехватил его и распорядился подобающим нападающему образом. Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает ошибку Мелехина катастрофической:

- Игра ужас, валидол. Так и хочется взять палку и Мелёхину по спине треснуть! Нельзя такие ошибки допускать. За такие ошибки потом в раздевалке бутсами бьют, как это было у одного нашего звёздного игрока в Англии, - цитирует слова Червиченко издание «Чемпионат». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Андрей Червиченко Виктор Мелехин
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