Байрамян: «Это больше психологически какая-то победа»

Лучший футболист матча «Ростов» - «Пари НН» (2:1) Хорен Байрамян поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Как сам оцениваешь свою игру сегодня?

- Во-первых, мне очень приятно за награду. Но мне еще более приятно, что мы наконец-то выиграли. Я думаю, это больше психологически какая-то победа, потому что все знают, что на нас давили, наверное, результаты последних матчей, поэтому я всех болельщиков «Ростова» и нашу команду поздравляю с этой победой. Мы взяли три очка, это самое главное.

Что касается моей игры, первый тайм, наверное, что-то получалось. Во втором - у всей команды что-то пошло не так. Сами отдали игру после забитого гола. Но ничего, разберемся.

- Не первую игру против тебя очень грубо играют, достается тебе прямо. Как избегать вот такой агрессии со стороны соперника?

- Успевать убирать ноги, наверное, играть быстрее. Не знаю, это футбол, я не могу это комментировать. Я тоже иногда кому-то попадаю по ногам, и мне достается. Это мужской вид спорта, без этого никак, поэтому все нормально.