Фернандес: «Мы работаем, мы выкладываемся»

В матче пятого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» не сумело переиграть гостей с Кубани, матч с «Краснодаром» завершился нулевой ничьей. Как пояснил защитник «Динамо» Роберто Фернандес, можно было бы добиться и лучшего результата, но вины игроков в том, что забить не удалось, нет.

- В первом тайме мяч мало где держался. Во втором тайме стало лучше. Ситуация в «Динамо»? Никогда нельзя быть на 100 процентов довольным. Но мы работаем и выкладываемся. Мы прогрессируем, - цитирует футболиста издание «Спорт-экспресс».

В шестом туре чемпионата России «Динамо» предстоит сражение с московским «Спартаком», игра состоится 20 августа.