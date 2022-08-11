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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Калешин поддержал возможный переход Дзюбы в «Краснодар»

11 Августа 2022 • 12:31 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
13.08 20:00

Бывший защитник «Рубина» и «Краснодара» Виталий Калешин поделился мнением о возможном переходе экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в стан «быков».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассматривает 33-летнего форварда в качестве альтернативы колумбийцу Джону Кордобе, который может покинуть клуб в текущее трансферное окно.

По мнению Калешина, Дзюба сможет подстроиться под игру «быков» и принести пользу своей новой команде.

«Если у «Краснодара» есть кадровые проблемы, то почему бы и не взять Дзюбу. Артём — сильный футболист. Да, он возрастной игрок, уже не делает такой объём работы, как раньше, но в подыгрыше вверху он умеет играть», — приводит слова Калешина Metaratings.

Напомним, Дзюба объявил о своём уходе из питерского клуба в конце мая нынешнего года. Всего за семь лет в составе «Зенита» нападающий провёл 249 матчей, забив 108 голов, а также отдав 70 результативных передач.    

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виталий Калешин Артём Дзюба Трансферы футбола - лето 2022
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