Йоканович: «Должны быть довольны очком»

В матче пятого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» не сумело переиграть гостей с Кубани, матч с «Краснодаром» завершился нулевой ничьей. Как пояснил наставник московского клуба Славиша Йоканович, он в целом доволен одним очком, потому что игра сложилась непросто, соперник захватил инициативу.

- Мы должны быть довольны одним очком. Если говорить об игре, «Краснодар» владел инициативой, превзошел нас во владении, но в то же время мы создали достаточно моментов, могли повести в счете. За пять туров мы не потерпели ни одного поражения, это достаточно важно, - цитирует футболиста телеканал Матч ТВ.

В шестом туре чемпионата России «Динамо» предстоит сражение с московским «Спартаком», игра состоится 20 августа.