Карзев выбрал свой номер в московском «Динамо»

Мы уже сообщали о том, что московское «Динамо» усилилось игроком национальной сборной Израиля Эденом Карзевым, который перебрался из «Маккаби» Нетанья. Речь идет об арендном соглашении сроком на один сезон, при этом летом следующего года у москвичей будет возможность выкупить футболиста.

Уже известен и номер, под которым 22-летний полузащитник будет защищать цвета клуба - это номер 90.

После четырех туров начавшегося российского чемпионата Премьер-лиги «Динамо» набрало восемь очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. В пятом туре москвичи примут дома гостей с Кубани - «быков» из «Краснодара».