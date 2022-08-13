Рамирес: «Сделали, что могли»

В матче пятого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» не сумело переиграть гостей с Кубани, матч с «Краснодаром» завершился нулевой ничьей. Как пояснил оборонец «Краснодара» Кристиан Рамирес, в стане его команды в целом довольны заработанным на выезде очком, особенно в игре против столь грозного клуба, как «Динамо».

- Для нас это очень хороший результат. «Динамо» — это хорошая и сильная команда. Мы сделали 100% из того, что могли, - цитирует футболиста телеканал Матч ТВ.

В шестом туре «Краснодар» примет дома «Оренбург», матч состоится в воскресенье, 21 августа.