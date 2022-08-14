«Динамо» повторило достижение 14-летней давности

В субботу, 13 августа, столичное «Динамо» встречалось с «Краснодаром». Поединок на стадионе «ВТБ Арена» завершился вничью со счетом 0:0.

Стоит отметить, что столичный коллектив завершил первые пять туров Премьер-лиги без поражений. В последний раз «бело-голубым» такое удавалось 14 лет назад – в 2008 году.

«Динамо» набрало девять баллов и занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиге. В следующем туре чемпионата подопечные Славиши Йокановича встретятся с другим московским коллективом – «Спартаком». Матч пройдет на «ВТБ Арене» в субботу, 20 августа.