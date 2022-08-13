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Сторожук: «Понемногу начинаем нащупывать свою игру, но ещё много работы»

13 Августа 2022 • 19:52 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Краснодар
перерыв

Главный тренер «Краснодара» Игорь Сторожук в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Две победы с шестью забитыми мячами говорит о том, что команда на данном этапе набрала оптимальную форму

- Можно и так сказать, но, наверное, где-то повезло, где-то проявили максимальное желание, бились до конца, особенно в домашних матчах, но мы на это не обращаем внимание. Да, мы понемногу начинаем нащупывать свою игру, но еще много работы.

- Сегодня две команды с одинаковыми схемами, получается так, что будто нарочно зеркалите друг друга. Как это отразится на тактическом рисунке игры?

- «Динамо» в прошлой игре до нас играло 4-4-2, немного перестроилось. Наверное, из-за потерь Захаряна и Фомина они пришли к такому решению. Сегодня они в составе. Наверное, вы правильно сказали про 4-3-3, похожие алгоритмы, но тем интереснее будет.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Игорь Сторожук
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