​Игрок «Краснодара» рассказал о влиянии визита Галицкого в судейскую комнату

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий после июльского матча против «Спартака» посещал судейскую комнату. Клуб был оштрафован на 200 тысяч рублей, но при этом Галицкий помог команде, судя по словам защитника команды Егора Сорокина.

«Если сравнивать то, как судили со «Спартаком» - и потом, то нас стали немного получше судить», - высказался Сорокин о влиянии визита Галицкого в судейскую. Слова футболиста приводятся на сайте «Матч ТВ».

На текущий момент «Краснодар» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда Александра Сторожука в пяти прошедших турах раздобыла восемь зачётных баллов.