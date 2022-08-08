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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» объявило о продлении контракта со Скопинцевым официально

08 Августа 2022 • 19:21 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
13.08 20:00

«Динамо» посредством своего официального сайта объявило о продлении контракта с защитником Дмитрием Скопинцевым. Новое трудовое соглашение 25-летнего футболиста рассчитано на пять лет – до конца сезона 2026/2027.

Дмитрий Скопинцев является воспитанником «Динамо», но путь во взрослом футболе он начинал в другом клубе. В стан «бело-голубых» Скопинцев вернулся в 2020 году. С тех пор защитник провёл за «бело-голубых» 73 матча, в которых забил четыре гола.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт в субботу, 13 августа. Соперником московской команды будет «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Скопинцев
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