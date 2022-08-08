«Динамо» посредством своего официального сайта объявило о продлении контракта с защитником Дмитрием Скопинцевым. Новое трудовое соглашение 25-летнего футболиста рассчитано на пять лет – до конца сезона 2026/2027.

Дмитрий Скопинцев является воспитанником «Динамо», но путь во взрослом футболе он начинал в другом клубе. В стан «бело-голубых» Скопинцев вернулся в 2020 году. С тех пор защитник провёл за «бело-голубых» 73 матча, в которых забил четыре гола.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт в субботу, 13 августа. Соперником московской команды будет «Краснодар».