Йоканович: «Доминирование - тот аспект, над которым мы работаем»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Что для игры вашей команды означает возвращение в старт Захаряна и Фомина?

- Захарян - важный для нас игрок, а Фомин - наш капитан, поэтому я сегодня ожидаю интересную игру.

- Опишите тактический рисунок команд. Кто будет сегодня пытаться доминировать на поле?

- После первых четырех туров не сказать, что мы постоянно доминировали, но это как раз тот аспект, над которым мы работаем. В нем мы должны улучшать нашу игру, и соответственно нужно подниматься все выше в турнирной таблице.