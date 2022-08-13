Бубнов предсказал, кто победит в матче «Динамо» - «Краснодар»

Эксперт Александр Бубнов, поигравший в бытность футболистом за московский «Спартак», поделился прогнозом на поединок пятого тура чемпионата России между столичным «Динамо» и «Краснодаром».

«Победы в последних двух турах придали уверенности «Краснодару». Однако у «Динамо» более опытная и сыгранная линия атаки. Думаю, «бело-голубые» справятся с «быками» - 2:0», - цитирует Бубнова Sportbox.

Поединок «Динамо» - «Краснодар» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве сегодня, 13 августа. Начало встречи запланировано в 20:00 по московскому времени.

После четырех туров «бело-голубые» занимают шестое место в таблице РПЛ, а «быки» располагаются на восьмой строчке.