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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, что окружение Варелы просило большие гонорары

09 Августа 2022 • 21:32 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Краснодар
13.08 20:00

Постепенно становятся известными детали ухода уругвайца Гильермо Варелы из московского «Динамо». Уругваец публично объявил о намерении провести следующий сезон в России, но на деле, получив предложение от бразильского «Фламенго», был таков, невзирая на обещания.

Как стало известно источникам «Евро-футбол.ру», одной из причин расставания стали финансовые аппетиты игрока, а в особенности его окружения. Так, Варела хотел зарплату в 2,3 миллиона евро ежегодно, при этом не очень отставал и его агент, который решил запросить зарплату в 1,5 миллиона евро.

Варела выступал за «Динамо» с 2020 года, в прошлом году клуб выкупил его контракт, но сейчас потерял его и вряд ли сможет добиться справедливости в ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Гильермо Варела
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ДИНАМО МОСКВА КРАСНОДАР
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