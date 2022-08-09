Стало известно, что окружение Варелы просило большие гонорары

Постепенно становятся известными детали ухода уругвайца Гильермо Варелы из московского «Динамо». Уругваец публично объявил о намерении провести следующий сезон в России, но на деле, получив предложение от бразильского «Фламенго», был таков, невзирая на обещания.

Как стало известно источникам «Евро-футбол.ру», одной из причин расставания стали финансовые аппетиты игрока, а в особенности его окружения. Так, Варела хотел зарплату в 2,3 миллиона евро ежегодно, при этом не очень отставал и его агент, который решил запросить зарплату в 1,5 миллиона евро.

Варела выступал за «Динамо» с 2020 года, в прошлом году клуб выкупил его контракт, но сейчас потерял его и вряд ли сможет добиться справедливости в ФИФА.