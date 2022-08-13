Силкин сравнил вратарей «Динамо» и «Краснодара»

В пятом туре начавшегося чемпионата российской Премьер-лиги московское «Динамо» примет дома гостей с Кубани - «Краснодар». Обе команды находятся на подъеме - «Динамо» в предыдущем матче забило два безответных мяча в ворота самарских «Крыльев Советов», в то время как «Краснодар» крупно обыграл московский «Локомотив».

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин уверен - важную роль в игре сыграют голкиперы, «динамовец» Антон Шунин и «бык» Матвей Сафонов.

- Если сравнивать его с Антоном Шуниным, Матвей уже однозначно лучше. Он юный. У него карьера только начинается, а у Антона уже заканчивается. Шунин опытнее, но Сафонов очень много выручает. Фактически он тянет южан вперед, хотя, можно сказать, просто выполняет свои обязанности, ведь голкипер должен спасать, - цитирует Силкина RT.