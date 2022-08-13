Агент высказался о возможном переходе Перейры в «Краснодар»

Агент Рикардо Шейдт прокомментировал возможный переход защитника «Фламенго» Лео Перейры в «Краснодар».

«Спросите у «Краснодара», только они знают ответ на этот вопрос», — цитирует Шейдта «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Фламенго» отклонил предложение «Краснодара» по защитнику. Российский клуб оценил футболиста в пять миллионов евро, что не устроило боссов «Фламенго».

В текущем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Трудовой договор игрока с командой истекает в конце 2024 года. Портал transfermarkt оценивает Перейру в 3,5 млн евро.