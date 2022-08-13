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Агент высказался о возможном переходе Перейры в «Краснодар»

13 Августа 2022 • 19:12 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
Через 0 ч. 19 мин.

Агент Рикардо Шейдт прокомментировал возможный переход защитника «Фламенго» Лео Перейры в «Краснодар».

«Спросите у «Краснодара», только они знают ответ на этот вопрос», — цитирует Шейдта «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Фламенго» отклонил предложение «Краснодара» по защитнику. Российский клуб оценил футболиста в пять миллионов евро, что не устроило боссов «Фламенго».

В текущем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Трудовой договор игрока с командой истекает в конце 2024 года. Портал transfermarkt оценивает Перейру в 3,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Краснодар Лео Перейра Рикардо Шейдт
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