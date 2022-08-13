​Фомин, Захарян и Кордоба вернулись: составы «Динамо» и «Краснодара» на очный матч

Субботнюю программу пятого тура Российской премьер-лиги будет закрывать матч между «Динамо» и «Краснодаром».

Наставник московской команды Славиша Йоканович включил в стартовый состав своей команды таких игроков: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Захарян, Моро, Гагнидзе, Смолов, Грулёв.

Как видим, в состав «бело-голубых» возвращаются Даниил Фомин и Арсен Захарян. Первый был травмирован, а второй отбывал дисквалификацию.

Рулевой «Краснодара» Александр Сторожук, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Сафонов, Бородин, Рамирес, Литвинов, Волков, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

У «Краснодара» после травмы в игру возвращается форвард Джон Кордоба.

Матч между «Динамо» и «Краснодаром» стартует в 20:00 по Москве. Не пропустите текстовую трансляцию.