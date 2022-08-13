Литвинов: «Ничья вполне справедлива»

В матче пятого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» не сумело переиграть гостей с Кубани, матч с «Краснодаром» завершился нулевой ничьей. Как пояснил защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов, ничья является хорошим и справедливым итогом встречи двух схожих по потенциалу команд.

- Мы хорошо играли, были моменты забить, подходы. Также и «Динамо» имело 1–2 момента в конце и начале второго тайма. Ничья — заслуженный итог, но мы были чуть поближе к победе, - цитирует футболиста телеканал Матч ТВ.

В шестом туре «Краснодар» примет дома «Оренбург», матч состоится в воскресенье, 21 августа.