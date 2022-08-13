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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нули в Москве: «Динамо» и «Краснодар» удивили зрителей душным футболом

13 Августа 2022 • 22:04 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Краснодар
окончен

В матче пятого тура РПЛ «Динамо» на своём поле сыграло против «Краснодара».

Протокол игры  
Динамо Москва0:0Краснодар
Шунин АнтонПаршивлюк Сергей  45'Сазонов СабаRoberto Fernandes3Скопинцев ДмитрийМоро Никола 81' (Лесовой Даниил ( 81') Грулёв Вячеслав 46' (Макаров Денис ( 46') Гагнидзе Лука  37'Фомин Даниил  84'Захарян АрсенСмолов Фёдор
Запасные: Будачев ИванКарапузов ВладиславТюкавин КонстантинЛаксальт ДиегоЛещук ИгорьГладышев ЯрославКутицкий Александр
Сафонов Матвей  84'Волков Сергей Евгеньевич 85' (Сорокин Егор ( 85') Литвинов ВячеславБородин Сергей АлексеевичРамирес КристианЧерников АлександрИонов Алексей  77' 85' (Манелов Ираклий ( 85') Кривцов НикитаСперцян Эдуард  12'Олусегун ОлакунлеКордоба Джон 66' (Баньяц Михайло ( 66')
Запасные: Самко ВладиславИсаенко ОлегЯкимов ВячеславСулейманов Магомед-ШапиАгкацев Станислав
13 августа. Стадион "ВТБ Арена".

 

Бело-голубые после удачного выезда в Самару принимали на своём поле «Краснодар». Вообще, последние недели удались обоим соперникам. Особенно фартит «быкам»: сначала они при помощи спорного судейства (два пенальти для Сперцяна) обыграли «Урал», а затем на кураже Сафонова и Олусегуна разгромили «Локомотив». Но выезд на «ВТБ Арену» - игра совсем другого толка. «Динамо» с позиции силы играет очень серьёзно, а Фёдор Смолов по традиции ударно проводит старт сезона.

Именно он и создал первый голевой момент своей команды. Моро перехватил мяч в центре поля и доставил его Смолову. Фёдор развернул защитника, пальнул в дальний угол и совсем немного не попал. А на повторе ещё удалось разглядеть сейв Матвея Сафонова. На старте матча казалось, что «Динамо» будет доминировать, но «Краснодар» Сторожука постепенно выправлял ситуацию. Гости уверенно действовали в прессинге, выдавливали москвичей из опасной зоны.

Огромное количество стыков, травм, минимальное количество моментов. В первой тайме, к которому дополнительно сыграли аж восемь минут, зрители вообще увидели только ответ Сперцяна на удар Смолова. Эдуард в похожей манере сместился и пробил, мяч задел голову Сабы Сазонова и едва не залетел в противоход Антону Шунину. Но гола не случилось. Зато сразу после перерыва случилась замена: вместо Грулёва вышел Денис Макаров.

Моменты однако появлялись всё также редко. Был интересный удар Кордобы после кросса Рамиреса, но мяч в створ не полетел, а игра тем временем ещё успокаивалась, что совсем не нравилась болельщикам «Динамо». В мачте вообще был мизер событий. Кроме стыков и борьбы зрители даже замен почти не наблюдали. До 80-й минуты только Баньяц появился вместо Кордобы у «Краснодара» и всё по перестановкам.

Как и всё по голам. Замены-то посыпались в последнюю десятиминутку, но никакого влияния на игру перестановки не оказали. «Душной» получилась игра. Так ничем и не удивили друг друга «Динамо» с «Краснодаром», завершив матч довольно неожиданной нулевой ничьей.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва
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