Журналист из Италии Джанлука Бадини в эксклюзивном интервью сетевому изданиюоценил перспективы вингера московского «Динамо» Арсена Захаряна. Также Бадини порассуждал относительно возможного назначения бывшего тренера «Спартака» Паоло Ваноли в команду из Серии А.

Агент Паоло Ваноли сообщил, что к его клиенту есть интерес от клубов Серии А, насколько это реально?

Думаю, что агент сознательно преувеличивает. Через неделю начинается новый сезон, конечно, никто не будет сейчас производить перестановки. Должно пройти какое-то время, случатся отставки и тогда Ваноли действительно может быть и будет рассмотрен на вакантную должность. Но точно не сейчас, это исключено. Ваноли обсуждался в качестве главного тренера «Палермо», он встречался с руководством, но помимо него с руководством встречались и другие кандидаты. Это нормальная практика. Как мы знаем, «Палермо» уже сделал выбор в пользу Корини.

Ваноли вообще хорошо котируется в Италии?

Его определённо все знают, у Ваноли были некоторые предложения сразу же после ухода из штаба Конте, но как я понимаю, он уже был в контакте со «Спартаком». В Италии очень большая конкуренция среди тренеров, непросто получить назначение, но статус Ваноли не обсуждается. Он очень интересный специалист. И всё-таки я думаю, что в Серии Б его увидеть более вероятно, чем в Серии А.

Несколько игроков из РПЛ этим летом оказались в Серии А, может ли кто-то еще переехать в Италию?

Я ничего об этом не знаю, но мне хотелось бы видеть в Серии А Арсена Захаряна. Я видел его по нарезкам и смотрел матч против «Спартака». Что за игрок! У него прекрасная техника, отличные передачи, как же он здорово принимает решения. Я был очень впечатлен им и надеюсь, что он окажется в Италии скоро. В Италии есть недостаток в таких креативных игроках, он мог бы интересно смотреться, например, в «Лацио» у Сарри. Не знаю, есть ли к нему интерес из Серии А, я сейчас говорю лишь о своих личных симпатиях.