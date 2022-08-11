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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюбы в «Краснодаре» не будет

11 Августа 2022 • 13:09 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
13.08 20:00

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента, не перейдёт в «Краснодар», сообщает Metaratings.

Ранее сообщалось, что руководство «быков» рассматривает экс-капитана сборной России в качестве альтернативы форварду Джону Кордобе, который в ближайшее время может покинуть клуб.

По информации Metaratings, даже в случае ухода колумбийца «Краснодар» не станет приглашать в команду Дзюбу.

Напомним, текущим летом 33-летний нападающий тренировался вместе с «Рубином для поддержания игровой формы. Ранее гендиректор казанского клуба Рустем Сайманов сообщил, что Дзюба продолжит карьеру в зарубежной команде.

В минувшем сезоне форвард провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Артём Дзюба Трансферы футбола - лето 2022
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