Дзюбы в «Краснодаре» не будет

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента, не перейдёт в «Краснодар», сообщает Metaratings.

Ранее сообщалось, что руководство «быков» рассматривает экс-капитана сборной России в качестве альтернативы форварду Джону Кордобе, который в ближайшее время может покинуть клуб.

По информации Metaratings, даже в случае ухода колумбийца «Краснодар» не станет приглашать в команду Дзюбу.

Напомним, текущим летом 33-летний нападающий тренировался вместе с «Рубином для поддержания игровой формы. Ранее гендиректор казанского клуба Рустем Сайманов сообщил, что Дзюба продолжит карьеру в зарубежной команде.

В минувшем сезоне форвард провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.