​Генич назвал игрока, который подговаривал легионеров уходить из «Краснодара» - это не Крыховяк

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился своей информацией по поводу ситуации, которая весной возникала в «Краснодаре». По словам Генича, легионеров подговаривал уходить не Гжегож Крыховяк, а другой футболист команды.

«Да, это был Вандерсон. Я знаю, что он из-за всей этой истории начал паниковать. Именно он был инициатором – он испугался. Вандерсон начал раскачивать эту лодку, а Крыховяк, наоборот, пытался всех успокоить», - высказался Генич для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в марте Вандерсон перебрался из «Краснодара» в бразильский «Интернасьонал».